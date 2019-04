Professores visitam universidade no Chile

Na semana de 25 a 29 de março, os professores do CCSA (Centro de Ciências Sociais Aplicadas) visitaram a Universidade Adventista do Chile – UnACh. Foram o diretor do CCSA do câmpus de Cascavel, professor Geysler Bertolini, a coordenadora do Mestrado em Contabilidade, professora Delci Grapégia Dal Vesco, e a coordenadora do Mestrado em Administração, professora Elizandra da Silva.

As atividades foram realizadas na Facultad de Ingeniería y Negocios da UnACh, onde foram proferidas palestras, aulas, mesas redondas e banca de avaliação de projetos.

Também foram discutidas possibilidades de intercâmbio entre os discentes e docentes dos cursos de graduação e pós-graduação das instituições. Além de pesquisas em parceria e nucleação do projeto de mestrado da Facultad de Ingeniería y Negocios pelos PPGs do CCSA.

Está programada a vinda de professores da UnACh em julho de 2019 na Unioeste para participação na 3ª Conferência Internacional em Gestão de Negócios, que será realizada no câmpus de Cascavel.