Professores são recebidos com várias atividades de formação pedagógica

Enquanto os acadêmicos do Centro FAG puderam curtir mais uma semana de descanso, os professores já retornaram ao trabalho. Na segunda-feira (22) os docentes foram recepcionados com a realização da 31ª Semana Pedagógica, evento integrado ao Fórum Nacional de Educação.

A abertura contou com a apresentação musical da Escola de Música Galli, que interpretou a canção “Tempos Modernos”, de Lulu Santos. Tema que embala a campanha dos 20 anos do Centro FAG.

A coordenadora pedagógica do Centro FAG, professora Lenir Luft Schmitz, explica que a escolha dos temas foi baseada nos desafios atuais de melhorar a relação entre professor e aluno. “Nós estamos vivendo um período de muita mudança no ensino superior e que leva os professores a repensarem a sua motivação. A motivação, como a própria palavra diz, é encontrar motivos para a ação. Neste contexto é que nós pensamos nas temáticas de formação para o evento”, relata.

A professora Luana Wulfing, dos cursos de Fisioterapia e Estética e Cosmética, foi a primeira palestrante da noite. O tema proposto por ela foi “Educando para a vida: Uma reflexão sobre a relação Estudante e Professor”. “A intenção foi trazer ao corpo docente uma reflexão, um olhar integral sobre os nossos acadêmicos, buscando trazer a essência, aquele primeiro amor que nos fez optar pela carreira de professor”, ressaltou a docente.

A segunda palestra da noite foi proferida pelo professor Hani Awad, do curso de Educação Física. O tema “Profissão Professor: pela paixão de ensinar e o desafio de encantar”, de maneira dinâmica-interativa, tratou sobre a complexidade do papel do professor, que deve se manter motivado a inovar em suas práticas pedagógicas, sempre com paixão pelo ensinar. “Ser professor não é um sacerdócio, é uma escolha profissional que remete o educador ao desafio de preparar pessoas reflexivas, críticas e atuantes para conviver em sociedade. Ser professor é instigar seus educandos a analisar o mundo com lucidez sem perder a criatividade, a imaginação e a amabilidade. Ser professor é mais que uma paixão profissional, mais que um ato de amor é um compromisso social”, reflete Awad.

Everton Paulo Roman é professor há 17 anos do Centro FAG e leciona nos cursos de Educação Física, Engenharia Civil e EAD. Ele enfatiza a importância desses momentos, que vão além da motivação, alinham objetivos e estimulam a criatividade. “As palestras nos levam a repensar cada vez mais sobre a formação continuada. É um processo inerente ao professor. Estamos em um momento em que as metodologias ativas, que colocam no aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem, são cada vez mais evidentes, e, portanto, precisamos estar incentivando nossos alunos a questionar, refletir e resolver”, finaliza.

Prestigiaram a abertura da Semana Pedagógica a coordenadora de Pesquisa e Extensão, Aline Gurgacz Ferreira Meneghel, o pró-reitor acadêmico Afonso Cavalheiro e o vice-reitor Sérgio De Angelis.