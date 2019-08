Professores compartilham suas trajetórias com alunos

O curso de Farmácia teve a iniciativa de promover rodas de conversas entre alunos, professores e profissionais. A primeira experiência foi com egressos. O sucesso do evento repercutiu e, a pedido dos próprios acadêmicos, a coordenação decidiu realizar o bate-papo com alunos. Desta vez, os próprios professores contaram a trajetória de vida deles.

De acordo com a coordenadora de Farmácia, Patrícia Lucca, a importância desse encontro é a conexão entre as partes: “Muitas vezes o aluno está enfrentando dificuldades na graduação e não sabe que os professores, que hoje são referências para ele, também tiveram que superar obstáculos. Falamos tanto sobre a humanização do profissional… Essa é uma das formas para humanizar a formação, aproximar professor e aluno”.

João Ricardo Rutikausk se graduou em 2011 na FAG. Além de atuar em farmácia comunitária, o profissional também é professor. “É gratificante poder compartilhar minha experiência. Já estou no mercado de trabalho, mas também já estive no lugar deles, tive as mesmas expectativas. Acho que estar aqui hoje contando a minha trajetória profissional traz mais segurança a eles”, reflete João.

Participaram do bate-papo também os professores Claudinei Mesquita da Silva e Giovane Zanin.