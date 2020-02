Produzir os próprios móveis expande os limites da decoração

Decorar um cômodo é um processo íntimo, que reflete o estilo e as preferências do morador de maneira única. Muito da personalidade do ambiente é decorrente dos móveis escolhidos e de como eles combinam com os outros itens do lugar.

Reformar móveis antigos, ou até criar peças completamente novas, é um exercício cada vez mais em alta. Assim, é possível imaginar o móvel ideal para aquele espaço, correspondendo ao tamanho, material ou formato de preferência. Tudo isso pode ser feito em casa e pelos próprios moradores de forma simples, bastam alguns cuidados e muita criatividade.

O ideal é começar com um móvel simples, como uma bancada ou prateleira. Nesses casos, uma tábua de madeira, algumas mãos francesas e outras ferramentas básicas como furadeira e parafusos já são suficientes. A madeira pode ser encontrada em lojas de construção e marcenaria – muitas delas contam com um serviço próprio de corte -, onde basta escolher o tipo de madeira e as dimensões da tábua desejada.

Poder confeccionar os próprios móveis permite que a decoração do ambiente tome qualquer forma, brincando com dimensões e ângulos, e conversando com o espaço disponível no cômodo. As possibilidades são muitas: apoios para um tampo de vidro ou madeira, criando uma mesa; cabeceira ou base de paletes para cama; ou até uma mesa de centro.

Além de móveis, outras peças menores podem ser criadas, como um apoio de madeira para organizar colares, que pode ser fixado na parede, ou pequenos nichos de decoração que podem ficar sobre a mesa.

Após adquirir mais experiência, é possível produzir peças mais complexas e cortar a madeira sem precisar da ajuda de um serviço especializado. Ferramentas como microrretífica ou serra tico tico são boas opções para quem deseja ter mais autonomia na confecção dos próprios móveis.

É importante, em todos os casos, utilizar o equipamento de segurança adequado, como óculos de proteção e luvas, além de ler atentamente o manual de instruções de cada ferramenta.

Vários modelos de móveis estão disponíveis na internet, que conta com tutoriais que facilitam o processo de confecção. Na hora de produzir o móvel, é interessante avaliar os diferentes tipos de madeira que podem ser usados, já que cada um deles dá à peça um estilo diferente.

