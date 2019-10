Produtor de frangos aguarda resposta da Copel

Reportagem: Milena Lemes

O produtor de frangos Luiz Cavichioni foi até a Copel na manhã de hoje (29), pedir um ressarcimento pela perda de quatro mil frangos, o que representa 18 mil toneladas de carne, que morreram devido à falta de energia elétrica que afetou Rio do Salto no último domingo (27).

De acordo com o produtor, houve queda na energia às 14h de domingo. A energia retornou às 20h por poucos minutos. Somente ontem, às 16h que a energia foi reestabelecida.

No aviário de Luiz estavam sendo produzidos 32 mil frangos, todos prontos para o abate, porém, com a queda de energia os frangos morreram por excesso de calor. “A temperatura correta é 18°, quando o refrigerador parou de funcionar o aviário foi para 34°”, explica.

Luiz, um funcionário e o filho passaram a madrugada retirando as aves de dentro do aviário conforme percebiam que elas estavam morrendo, a medida foi tomada para que mais frangos não morressem. “A perda poderia ter sido muito maior, porque eles iriam se amontoar”.

O produtor conta que a Copel pediu um prazo de quatro dias para responder ao protocolo que ele documentou hoje.

De acordo com a Copel, a falta de energia ocorreu devido ao temporal que atingiu a região no domingo.

Hortaliças

Além do aviário, Luiz Cavichioni produz alface, agrião e rúcula. De acordo com ele, as hortaliças também sofreram com a queda de energia. “O sistema de irrigação parou de funcionar, então nós não conseguimos aguar todas as hortaliças”.