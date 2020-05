Produção industrial cai 9,1% no pior março desde 2002 

Os efeitos das medidas de contenção adotadas para conter o novo coronavírus começam a aparecer em números. A produção industrial teve queda de 9,1% em março na comparação com fevereiro, o pior resultado para o mês de março desde 2002. Na comparação com março de 2019, a queda é de 3,8%, o quinto resultado negativo seguido. Os dados são da PIM (Pesquisa Industrial Mensal) divulgada nesta terça-feira (5) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo, o resultado foi afetado pela paralisação de diversas fábricas após a adoção de medidas de distanciamento social. “Esse impacto da pandemia fica evidenciado quando se compara com fevereiro, já que a taxa é fortemente negativa e representa a queda mais intensa desde maio de 2018, quando houve a greve dos caminhoneiros. E não apenas pela magnitude da taxa, mas também pelo alargamento por diversas atividades, incluindo todas as quatro categorias econômicas e 23 das 26 atividades pesquisadas”, analisa Macedo.

Com o resultado de março, mesmo os resultados positivos de janeiro (1,2%) e fevereiro (0,50%) não evitaram um primeiro trimestre já negativo para a indústria, de -1,7%.