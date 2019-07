Procissão de São Cristóvão será inclusiva

Para alegria de alguns e desespero de outros, o buzinaço vem aí: de 1º a 4 de agosto ocorre a 60ª edição da Festa de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas e dos viajantes. Além da tradicional carreata com bênção dos veículos, a novidade deste ano é a participação dos ciclistas e dos cadeirantes na procissão, no domingo (4).

“A procissão começa às 7h30, com saída na Praça do Migrante. Os ciclistas e os cadeirantes terão um período especial na procissão das 9h às 11h”, conta o padre Dirceu Bortolotti. A bênção vai até as 16h na frente da Paróquia São Cristóvão, na Avenida Brasil.

De acordo com ele, a procissão inclusiva, com participação de ciclistas e cadeirantes, serve para conscientizar a população de que o trânsito seguro é feito em conjunto.

“Temos que criar essa consciência em motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres… de que todos nós compartilhamos o mesmo espaço nas vias públicas e que é preciso paciência, respeito e compreensão para vivermos em um trânsito seguro”.

De 1º a 3 de agosto haverá o tríduo de celebrações, com missa às 19h todos os dias.

No sábado (3) será feita a procissão dos motociclistas, com saída do Lago Municipal às 16h. Os motociclistas seguirão pela Avenida Brasil e encerram a procissão na paróquia, onde será feito um momento de oração e partilha.

Mais de 300 pessoas estão trabalhando na organização da festa e o dinheiro arrecadado será destinado para a construção do Centro Catequético e parte será doada para o Cemic (Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristóvão).

Churrasco

Estão à venda na Paróquia São Cristóvão 1.700 ingressos para churrasco. São peças de cerca de 3 kg de carne por R$ 78. O churrasco será servido no domingo (4) e estará disponível para a retirada a partir das 9h. Quem preferir pode almoçar na igreja. Estarão à venda também acompanhamentos, como saladas e arroz.

A paróquia fica na Avenida Brasil, 3.300, em frente ao antigo Terminal Leste. Os ingressos podem ser comprados pessoalmente, em horário comercial, ou após as missas.

Confraternização

Durante os quatro dias da Festa de São Cristóvão estarão montadas na paróquia tendas com comidas típicas, como pão de São Cristóvão, batata frita, pastel, X-polenta.

Além de shows ao vivo com a banda Recanto, haverá ainda parque de diversões para as crianças.

“Queremos que todos tenham uma boa confraternização no sentido cristão. A festa é um momento para reunir a família, ter contato com a comunidade”, afirma o padre Dirceu Bortolotti.

Reportagem: Milena Lemes