Processo seletivo do IBGE tem 12 mil vagas para o Paraná

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (5) informações sobre o edital dos PSS (Processos Seletivos Simplificados) para os cargos de Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS). Os aprovados no PSS serão contratados para trabalhar no Censo Demográfico 2020.

No Paraná serão 12.025 vagas, sendo 10.358 para o cargo de Recenseador e 1.667 para as funções de nível médio (390 vagas para ACM e 1277 para ACS).

O vencimento é de 2.100 reais para o cargo de Agente Censitário Municipal e de 1.700 reais para Agente Censitário Supervisor. Para o cargo de Recenseador, a remuneração será por produtividade, calculada com base em critérios relacionados às visitas nos domicílios.

O cargo de Recenseador não tem horário fixo, mas deve-se cumprir jornada semanal de, pelo menos, 25 horas, inclusive nos feriados e finais de semana. Para os agentes, a jornada diária é de 8 horas.

A data da prova para o cargo de Recenseador está prevista para 24 de maio. Para os cargos de ACM e ACS, a previsão é que a prova seja realizada em 17 de maio. As provas serão realizadas em todos os municípios em que houver vagas.

Para o cargo de Recenseador, a convocação para o treinamento e contratação está prevista para o mês de julho de 2020. O contrato tem previsão de duração de até três meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2020 e na disponibilidade de recursos orçamentários. Já para os cargos de ACM e ACS, a previsão de contratação é para junho e a duração do contrato é de cinco meses, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda a três anos.

O período de inscrições é de cinco a 24 de março e poderão ser feitas no site do Cebraspe (www.cebraspe.org.br/concursos). A taxa de inscrição é de R$ 23,61 para o cargo de Recenseador e de R$ 35,80 para os cargos de ACM e ACS. O resultado final para o cargo de Recenseador está previsto para o dia três de julho, e para os cargos de agentes, 12 de junho.

Treinamento

Para o cargo de Recenseador haverá treinamento de caráter eliminatório e classificatório, cuja duração será de cinco dias, com carga horária de oito horas diárias. O Treinamento será composto por duas etapas: autoinstrução e curso presencial. Ao final da etapa presencial, o candidato realizará o Teste Final do Treinamento, cujo resultado será representado em percentual de acertos. O candidato que não obtiver o mínimo de 50% de acertos e, pelo menos, 80% de frequência no treinamento será eliminado do processo seletivo. Os candidatos que alcançarem 80% de frequência farão jus a uma ajuda de custo.

Funções dos cargos

O Recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores. Em contato direto com o público, ele representa o IBGE para a sociedade.

O Agente Censitário Municipal (ACM) gerencia o Posto de Coleta e, durante todo o trabalho do Censo Demográfico 2020, estará à frente de dois tipos de ações: administrativas – que são relativas ao controle e à gestão dos recursos humanos e materiais do Posto de Coleta; e técnico-operacionais, nas quais desempenha o papel de gestor de uma equipe de Agentes Censitários Supervisores e Recenseadores em que acompanhará e orientará a Coleta de Dados.

O Agente Censitário Supervisor (ACS) exerce as tarefas de supervisão da operação censitária, com foco nas questões técnicas e de informática, exercendo, quando necessário, tarefas administrativas, como renovação de contratos, avaliação de Recenseadores etc. Está subordinado ao Agente Censitário Municipal (ACM). Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os Recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.