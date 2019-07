Princesa das Orquídeas 2019 é eleita durante o tradicional Café Colonial

Com um desfile de encher os olhos, o Município de Maripá conheceu sábado (13), durante o tradicional Café Colonial, a Princesa das Orquídeas 2019. A maripaense Mariana Luisa Gabert vai representar a cidade na 21ª Festa das Orquídeas e do Peixe – que foi oficialmente lançada no evento – e em outras festividades oficiais até o próximo ano.

Além do título de Princesa das Orquídeas, cada candidata encerrou o desfile com um título: Princesa da Alegria: Marianna Scudeller; Princesa do Charme: Emile Vitória de Freitas Hipólito; Princesa da Delicadeza: Gabriela Rayssa Groeler; Princesa da Elegância: Letícia Grosbelli Marquezin; Princesa do Encanto: Fernanda Thaís Kamchen; Princesa da Inocência: Beatriz Regina Previdi; Princesa da Meiguice: Eduarda Thaís Kamchen; Princesa da Simpatia: Micaelly Luise Zoz Cremonez e Princesa da Ternura: Isadora Volles Rosa.

Segundo a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Janaína Müller Geraldi, responsável pela organização do evento, o Café Colonial foi novamente um sucesso: “O evento vem se fortalecendo a cada edição e, além da comunidade de Maripá, também recebemos pessoas de municípios vizinhos que vêm prestigiar o desfile e saborear a gastronomia maripaense. Isso demonstra a credibilidade conquistada ao longo dos anos e que o tradicionalismo se mantém”.

O público pôde degustar do delicioso Café Colonial, que trouxe em seu buffet uma grande variedade de pratos doces e salgados. O cardápio contou com bolos, pães, cucas, bolachas, tortas, strudell de queijo, salgadinhos, linguiça, morcilha, pavês, geleias entre outros. Os pratos são produzidos em sua maioria, por pessoas do próprio município, visando à valorização dos produtores locais.

LANÇAMENTO DA FESTA

A 21ª Festa das Orquídeas e do Peixe foi lançada oficialmente durante o Café Colonial. O momento reuniu a Comissão Central Organizadora (CCO) e contou com a presença do prefeito Anderson Bento Maria; do vice-prefeito Elizeu Spagnol; e dos secretários municipais e vereadores. Durante o lançamento, cada participante degustou o prato típico da cidade: o Peixe Assado na Grelha, Desossado e Recheado.

Para o prefeito Anderson Bento Maria, a Festa das Orquídeas e do Peixe é a maior festa de todo o oeste do Paraná. “Além do lazer, nossa festa gera conhecimento, fomenta negócios, proporciona experiências seja com uma recepção calorosa ou com a gastronomia diferenciada. Isso faz com que um município de menos de 6 mil habitantes atraia mais de 60 mil pessoas em três dias. E é por isso que a nossa festa se consagra a cada edição, sendo peça fundamental no desenvolvimento turístico da cidade e da região”, destaca.

A festa vai ocorrer nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Centro de Eventos de Maripá.

Segundo o presidente da CCO, Rodrigo Schanoski, a programação está repleta de atrações. “A Festa das Orquídeas e do Peixe é o evento ideal para quem busca novidade e tecnologia nas áreas de aquicultura e orquidicultura, além de lazer para toda a família”.

As atrações tradicionais são o foco da programação, entre elas a exposição e a feira de orquídeas, a feira da aquicultura, a feira da indústria, do comércio, do artesanato e de sabores, o café colonial, as refeições à base de peixe, a praça de alimentação, o Seminário Estadual da Piscicultura, o Rodeio do Bagre Ensaboado, o Matinê da Melhor Idade com a Banda Monte Carlo, o Concurso do Peixe Assado na Grelha, Desossado e Recheado e o curso de cultivo de orquídeas. No domingo, dia 25, um cortejo com o Grupo Sou Arte encanta os visitantes.

No sábado, dia 24, o show será com Luan Santana, com entrada gratuita, e a Banda Brilho anima a festa antes e depois do show. Além disso, durante os três dias de festa haverá várias atrações no Palco Cultural com apresentações de artistas locais e alunos do Departamento de Cultura. No sábado, a partir das 22h30, a Banda Buana se apresenta também no Palco Cultural.