Primeiro caso confirmado de covid-19 em Boa Vista é um menino de 6 anos

A Secretaria de Saúde de Boa Vista da Aparecida confirmou nesta quarta-feira (22) que o primeiro caso da covid-19 é uma criança de 6 anos.

Os sintomas iniciais na criança apareceram no dia 13 de abril e a partir desta data ele recebeu visitas periódicas da Vigilância Epidemiológica para monitoramento da possível contaminação pelo novo coronavírus.

No dia 18 de abril, foi coletado o material para exame pelo método de secreção naso/orofaringe RT-PCR, e enviado ao LACEN – Laboratório Central do Estado do Paraná. O resultado positivo para covid-19 foi emitido terça-feira, 21 de abril.

O pai da criança tem histórico de viagem para o estado de Santa Catarina.

A criança tem quadro de saúde estável bem como todos os familiares da criança que apresentam clínica compatível, porém sem coleta de exames.

Todos os integrantes da família da criança, estão em isolamento domiciliar e recebem monitoramento diário pelas equipes de saúde do município.