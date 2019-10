Primeiras fotos dos quíntuplos de Chopinzinho são divulgadas

Foram divuldas nesta sexta-feira (25), as primeiras fotos dos cinco irmãos gêmeos, filhos do casal Luís Fernando e Anieli, moradores em Chopinzinho, no interior do Paraná.

Nesta semana os quíntuplos passaram por uma mudança importante no acompanhamento que estão recebendo no Hospital do Rocio em Curitiba. Devido ao bom desenvolvimento no ganho de peso e outros fatores, os três meninos com aproximadamente 2 kg cada, um saíram da incubadora na segunda-feira (21) e foram para o berçário. Na terça e na quarta-feira foram as meninas que deixaram a incubadora e foram para o berçário.

Os quíntuplos de Chopinzinho (Antonella, Laura, Tiago, Jhordan e Luís Henrique), nasceram no dia 2 de setembro. O parto aconteceu por volta das 22 horas no Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, onde a mãe Aniele Kurpel estava desde o dia 22 de julho. O pai das crianças, Luís Fernando Araújo, acompanhou o parto. Nas redes sociais, ele disse que todos os cinco filhos passam bem, assim como a mãe. Os bebês, de 28 semanas e 5 dias nasceram todos com saúde e já foram pra UTI onde ficaram até ganhar peso.

Peso dos bebês quando nasceram:

Antonella Kurpel Araujo: 1045 kg

Tiago Kurpel Araujo:1110 kg

Jhordan Kurpel Araujo: 1170 kg

Luis Henrique Kurpel Araujo : 1270kg

Laura Kurpel Araujo: 950gr

Confira a última pesagem dos bebês:

Luís Henrique: 2,035kg

Tiago: 2,0 kg

Jhordan: 2.005kg

Antonela: 1.760kg

Laura: 1.750kg