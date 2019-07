Primeira etapa do Fermop 2019 será realizada neste sábado, em Maripá

Os maiores talentos artísticos regionais se encontram neste sábado (27), no Centro de Eventos Amarelão, em Maripá, a partir das 19h45, para a etapa de abertura do Fermop 2019 (Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná).

A entrada é franca e os cantores se apresentarão nas categorias Popular, Sertaneja, Gospel e Infantojuvenil. A segunda etapa será realizada no dia 17 de agosto, no Centro de Eventos de São José das Palmeiras.

A terceira etapa será dia 23 de agosto, no CTG Querência Nova, de Matelândia. A quarta e última etapa classificatória será realizada dia 5 de setembro, no Centro Social da Igreja Matriz. A finalíssima será no Centro de Eventos Seno José Lang, de Quatro Pontes. “Reúna seus amigos e torça para os cantores ou as cantoras do seu município”, destaca o prefeito de Jesuítas e presidente da Amop, Junior Weiller. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 30 mil em premiações, mais a gravação de um DVD. A animação é da banda Hora Nacional. A realização é da Amop, com patrocínio de Itaipu Binacional.