PRF suspende leilão de veículos no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) suspendeu o leilão de veículos, que estava programado para acontecer nos dias 19 e 20 de março. A medida levou em conta o Decreto Estadual nº 4230, anunciado na última segunda (16), que determina a suspensão de eventos ao público, de qualquer natureza, com aglomeração acima de 50 pessoas.

Eventos dessa natureza são realizados virtual e presencialmente. Evitar a presença física dos participantes foi o fator determinante para a decisão da instituição em suspendê-lo, uma vez que sua realização se dá em local fechado.

O edital do leilão, que havia sido publicado no Diário Oficial da União no dia 5 de março, será retificado e publicado novamente em até 60 dias, mas ainda não há data prevista para o certame.