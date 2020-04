PRF apreende mais de meia tonelada de maconha e 50 mil carteiras de cigarros em Campo Mourão (PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de segunda (13), em Campo Mourão, mais de meia tonelada de maconha e cerca de R$ 250 mil em cigarros contrabandeados, além de recuperar duas caminhonetes roubadas este ano.

Por volta das 21 horas, agentes da PRF tentaram abordar duas caminhonetes na BR-158, em Campo Mourão. Os motoristas desobedeceram a ordem e fugiram. As caminhonetes foram perseguidas e alcançadas, mas os motoristas já haviam fugido. No interior dos dois veículos foram encontradas cerca de 50 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliados em cerca de R$ 250 mil.

Em vistoria, os policiais verificaram que as duas caminhonetes haviam sido roubadas. Uma Amarok, em Novo Hamburgo (RS), em janeiro e uma S-10, em Triunfo, em março, ambas neste ano. Elas estavam com as placas trocadas.

Diante dos fatos, as caminhonetes e os cigarros foram encaminhados para a Receita Federal em Cascavel.

Alguns minutos mais tarde, enquanto os policiais aguardavam o guincho para recolher as caminhonetes recuperadas, dois veículos que passaram por eles chamaram a atenção das equipes, que se deslocaram para abordagem.

Quando os motoristas perceberam, fugiram em alta velocidade adentrando a cidade de Campo Mourão. Após buscas, um dos carros, um Jetta, foi encontrado estacionado na rua e trancado. Os policiais conseguiram verificar que em seu interior havia alguns fardos de maconha e, quebrando o vidro traseiro tiveram acesso aos 41 fardos de maconha, que totalizaram 517,52 quilos da droga.

Como o motorista conseguiu fugir, o carro e a droga foram entregues à Polícia Civil em Campo Mourão para o registro do crime de tráfico de drogas.

Todos os veículos, as duas caminhonetes e o Jetta possuíam rádios comunicadores.