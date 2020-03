PRF ajuda família a distribuir comida para caminhoneiros no Paraná

WhatsApp Image 2020-03-26 at 14.44.40

WhatsApp Image 2020-03-26 at 14.44.40 — Fotos:Cléverson Rodrigues/ Rádio Cabiúna

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou uma ação de apoio e orientação de trânsito durante a entrega de marmitas para caminhoneiros que passavam pelo município de Bandeirantes (PR), nesta quarta-feira (25). Uma família distribuiu cerca de 100 marmitas, acompanhadas por kits com garrafas de água, balas e uma máscara cirúrgica.

Por volta das 11h40, uma família de Bandeirantes, que possui um restaurante, iniciou uma ação social em apoio aos caminhoneiros, relacionada à pandemia da covid-19. Uma mãe e dois filhos acordaram às 4h para preparar cerca de 100 marmitas destinadas aos profissionais da estrada.

Como a ação foi comunicada um dia antes, e sabendo que se havia risco de acidentes, agentes da PRF foram até o local para orientar o tráfego.

Todas as marmitas e os kits foram preparados pela própria família, que entregou toda a produção durante cerca de uma hora e meia. Assim, garantiram a alimentação de quem está trabalhando enquanto famílias estão isoladas em suas casas.

As medidas de controle e fiscalização de saúde são de responsabilidade dos órgãos sanitários. Quando acionada, a PRF presta apoio a esses órgãos no cumprimento de suas atribuições, além de orientar motoristas durante as abordagens.