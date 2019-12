Previsões para os signos em 2020

Áries

2020 promete ser um ano de força e intensidade. O objetivo é exercitar os seus limites e crescer com os trânsitos de Júpiter e Saturno em Capricórnio. Para quem tem ascendente no signo, o próximo ano favorece mudanças de trabalho e transformação nas fontes de renda. Trata-se de uma energia de foco, força, fé e ação!

Touro

O próximo ano tem tudo para fluir e florescer. O desafio é desapegar do peso e não travar. Touro é um signo que tem grande resistência a mudanças. No entanto, o trânsito de Urano muda tudo e lhe convida a trabalhar a sua ousadia, num ano que pede que você abra sua mente e se liberte. Acredite em você!

Gêmeos

Os trânsitos de Júpiter e Saturno em Capricórnio indicam que 2020 traz mudanças importantes. Você está se tornando uma pessoa mais sábia. O próximo ano favorece as finanças. Assuntos venusianos estarão em evidência: grana, parcerias, contatinhos, prazer, sexo e vida amorosa. Os afetos importam. Então, busque se tratar com mais carinho e gentileza.

Câncer

Ano importante para o signo de Câncer. A oposição com Saturno se fortalece com o ingresso de Júpiter em Capricórnio. Os eclipses do ano podem indicar mudanças rápidas. O momento é ideal para amadurecer as relações e ser mais independente. Coloque-se no centro da sua vida, amada. Fortaleça seus limites.

Leão

O trânsito de Urano em Touro movimenta assuntos profissionais. Uma mudança de rota pode ser favorável. Certamente, o ano será de muito trabalho. Por isso, simplifique sua vida e foque no que realmente importa, colocando suas habilidades a seu serviço. Lembre-se também de se dispor a ajudar sem ferir seus limites. E o mais importante: desapega!

Virgem

Ano para crescer e aparecer! Os trânsitos de Júpiter e Saturno fazem fluir sua criatividade. Virgem trabalha bem com a realidade. Além disso, Urano em Touro amplia sua mente e apresenta novos caminhos e novas ambições. Largue o peso excessivo e prepare as malas porque bons ventos sopram!

Libra

2020 promete trazer diversos aprendizados e crescimentos. Busque se fortalecer e escolha suas lutas com sabedoria. O próximo ano pode render boas oportunidades e momentos mais prazerosos. Dica: não deixe de fortalecer suas bases e lembre-se das suas origens.

Escorpião

Urano em Touro indica revoluções e mudanças poderosas. Ou seja, 2020 será um ano com muitos desafios e muito trabalho! Se você se mantiver em movimento, tudo vai fluir. O que vale é não deixar a energia travar. Cursos, novas ideias e conversas interessantes podem lhe beneficiar. Ah, e exercite sua comunicação!

Sagitário

2020 é um ano para consolidaras novidades que surgiram em 2019. Agora é hora de trabalhar para manter as coisas boas e estruturar o que você tem construído. Este será um ano para colocar os pés no chão e agir com muita prudência e paciência. Eventuais oportunidades perdidas poderão ser resgatadas.

Capricórnio

Júpiter e Saturno estão no seu território, lhe ajudando a prosperar de forma lenta, porém consistente. Este é um momento para firmar um novo ciclo, construído a partir de muito trabalho e autocuidado. É para você se reconectar consigo mesma. O melhor a fazer é fortalecer a sua capricornianice e ser prudente. Seja estratégica e aprenda a negociar.

Aquário

Considere-se em período de transformação e preparação para uma nova fase, uma nova era. Mas antes do novo surgir, o velho deve se despedir. É preciso abrir espaço para se libertar dos medos exagerados e da autossabotagem. Não force sua barra, mana! Deixe as coisas fluírem naturalmente.

Peixes

Júpiter ingressa em Capricórnio e facilita os seus processos de enraizamento. Por isso, o próximo ano promete ser de muito trabalho e amadurecimento. O cenário fortalece a sua autonomia e concretiza seus planos e metas. Foco na sua rede de apoio e nos objetivos de longo prazo. O solo está fértil!

Fonte: revistaglamour

Horóscopo nascido em 31 de dezembro

Os nascidos em 31 de Dezembro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Leão. São corretos, justos e primam pela dignidade, a discrição, o entendimento e a compreensão das coisas e do próximo. Sabem servir e administrar os bens dos outros principalmente. Seu número principal o 41, formado de 4, Urano e de 1, Sol. São astros de energia elevada e de bons propósitos, idealismo, responsabilidade e liderança; excentricidade em alguns casos. A soma dá o 5, de Mercúrio, que revela boa comunicação, amizades, popularidade e boa fama, assim como inteligência e capacidade para aprender de tudo um pouco.

Horóscopo nascido em 1 de janeiro

Os nascidos em 1 de Janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Aquário. São agitados, nervosos, inquietos e vivem sempre em busca de novidades. Procuram alguma coisa que os satisfaça e que possa apagar as suas angústias e preocupações. Seu número principal, do dia do nascimento é o 11, o que os fazem pessoas especiais, originais e exóticas, esquisitas e criativas, sedutoras e atrativas, capazes de gestos generosos e bondosos, assim como serem cruéis e violentos em sua outra face. Dá vocação política e também para cargos públicos, com sucesso.

Horóscopo nascido em 2 de janeiro

Os nascidos em 2 de Janeiro são do signo de Capricórnio e têm a personalidade de Peixes. Possuem a mente fértil, mas a vontade é fraca e falta-lhes a perseverança que os conduzam à realização de seus sonhos e de seus projetos de vida. Seu número principal é o 12, formado de Sol e Lua, dois astros que se entrosam para formar o lado masculino e feminino de cada um. Mas a soma dá o 3, de Júpiter, que lhes provoca incertezas, indecisão e dúvidas, quando têm que tomar um rumo na vida. Mas lhes confere grande generosidade. Pode causar duplicidade amorosa e conjugal. Dá vocação para professor ou advogado.

Anjo do dia 31 de dezembro

O anjo protetor do dia é Habuhiah, que cura as doenças e conserva a saúde. Ele tem domínio sobre a fecundação dos seres animais e dá fertilidade aos casais estéreis, quando sua ajuda é invocada. Protege as matas, a agricultura e os jardins, assim como estende sua proteção sobre as plantações e lavouras. Faz gostar da vida no campo.

Anjo do dia 1 de janeiro

O anjo protetor do dia é Rochel, que ajuda a encontrar objetos perdidos ou roubados e pessoas desaparecidas. Confere possibilidade de boa fama e de grande fortuna, por meios naturais e justos. Consegue o apoio e os favores de juízes e magistrados. Faz ter grande sucesso no estudo do Direito.

Anjo do dia 2 de janeiro

O anjo protetor do dia é Yabamiah, que leva à purificação da alma e dos sentimentos. Dá poderes criativos e originais e favorece a um espírito cristão e benfazejo. Faz os corruptos e desonestos se regenerarem, quando há esse desejo e boa vontade. Mas o gênio contrário leva ao desvio de conduta, à corrupção e conduz ao mau caráter, à mentira e ao engano. Domina o ateísmo e as seitas perigosas.