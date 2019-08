Previsões do Tarot para agosto: O Julgamento

Logo a um primeiro olhar, a carta do Tarot 2019 para agosto traz a representação de um anjo, a conexão entre o mundo dos homens e o universo espiritual, fazendo uma anunciação divina — ou ainda o fim de um julgamento, para algumas interpretações.

Os espectadores desse comunicado são três pessoas: um homem, uma mulher e uma criança. Os três se encontram nus e olham atentos para saber o que o anjo tem a dizer. Em suas feições, estão despidos também de ilusões, de expectativas ou qualquer outro conceito.

Mas então, qual seria a interpretação para a carta do Tarot 2019 para agosto? Bom, O Julgamento se trata de uma chamada para o eu interior. Diante desse juízo celestial, passamos a entender o que fizemos de errado, e isso nos permite renascer espiritualmente. É uma reconciliação consigo mesma e com aqueles ao seu redor.

Graças à lucidez do nosso julgamento, podemos finalmente tomar uma decisão correta e coerente, que nos permitirá avançar. Para isso, usaremos o cérebro, mas também nos deixaremos levar pelo coração.

Apesar desse Arcano trazer consigo a representação do Juízo Final, O Julgamento é uma carta muito positiva. Trazendo novidades, renovação e muitas oportunidades, ela dá a chance de tomar uma atitude importante na vida e renascer com ela.

Mas cuidado! As oportunidades geradas pelo destino serão resultados de decisões que você andou tomando no passado. Ou seja, tudo aquilo que foi plantado no seu passado, será colhido nos dias atuais, e você precisará tomar uma atitude para enfrentar as consequências. A segunda chance está aí, cabe a você se libertar e fazer tudo diferente dessa vez.

Fonte: wemystic