Previsões do Tarot para abril: arcano A Força

As previsões do Tarot para abril chegam com a energia do Arcano A Força, mas o mês ainda segue com a sintonia da carta de março, A Morte. O alcance de cada carta de Tarot para o mês se estende por 60 dias.

As tendências e situações descritas para março continuam valendo. Como as vivemos até aqui os eventos descritos nas previsões para o mês anterior, tivemos algum tempo para assimilar e começar a nos adequar, pelo menos em parte, a nossa repentina e novíssima realidade.

A pandemia do novo coronavírus, elemento externo destruidor e transformador (A Torre foi o arcano de fevereiro) veio trazendo doença e morte a nível planetário, nos forçando a mudar nossa forma de ser e estar no mundo, de ver a vida, de agir e a dar mais atenção ao corpo, à nossa saúde, e a repensar os relacionamentos com o outro e com a natureza (A Morte é o arcano principal de março-abril).

A tendência para abril, com a energia dos arcanos A Morte e A Força, é de que todos que antes se encontravam em disputas polarizadas, em competições e luta por supremacia, agora se veem sob a mesma ameaça.

As previsões do tarot para abril sugerem que teremos de deixar as diferenças de lado para nos unirmos contra uma ameaça em comum cuja força para derrotá-la está nos esforços concentrados no amor e união.

Nesse contexto, o arcano de abril, A Força, mostra que não é a força física que se faz necessária, mas a força do intelecto, a força moral humanitária, a força que vem do exemplo que se distancia da arrogância e da soberba, da união do ser humano. Tudo que for contrário a isso, encontrará a afiada lâmina da foice do arcano A Morte.

Fonte: Personare