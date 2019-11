Presas recebem óculos de grau após ação voluntária de exames de visão

Presas da Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu – Unidade de Progressão (PFF-UP) passaram por exames de visão e correção de diagnóstico. O atendimento foi feito por um voluntário optometrista, que realizou a avaliação visual das internas em uma das salas da unidade. Após os testes, 12 detentas que precisavam, receberam doação de óculos do Conselho da Comunidade do município.

O coordenador da região, Marcos Marques destacou a importância da união de esforços entre voluntários, Conselho da Comunidade e Depen. “Parcerias como essas fortalecem as ações desenvolvidas no ambiente prisional. Nesta ação, as agentes penitenciárias da unidade também passaram pelo exame, que ainda avaliou a vista de cerca de 50 presas”, afirmou. Com a ajuda das equipes de plantão, o especialista usou um espaço da própria unidade, o que evitou a necessidade de escoltas.

O trabalho conjunto, conforme explica a diretora Cláudia Grignet Fardoski Souto, surgiu depois de uma demanda levantada pelas agentes penitenciárias que atuam na unidade. “Implantadas em alguma atividade de trabalho, estavam reclamando de problemas na visão, por isso, fizemos contato com o profissional, que nos atendeu e realizou os exames na própria unidade”, conta. A ação não é novidade para ele, Samir Recalde Bogado já foi voluntário no sistema penal, mas em uma unidade masculina de Foz do Iguaçu.

Segundo Bogado, o sentimento de gratidão pelo trabalho, não tem preço. “Medo, angústias e preconceitos. São sentimentos como estes que algumas pessoas conseguem superar com um objetivo maior: ajudar ao outro. O desafio não é fácil, mas o resultado final é extremamente recompensador. Com a ação voluntária pude perceber que podemos fazer mais e incentivar os demais a ir ao encontro de lugares e situações que, para muitos, é melhor não olhar, não tocar, não compreender. A experiência e receptividade, dos servidores e internas, vão além do esperado”, afirma.

Depois dos atendimentos, os resultados foram encaminhados ao Conselho da Comunidade de Foz do Iguaçu, entidade parceira do Depen do Paraná em ações dentro de unidades do município e responsável pela aquisição dos óculos. “Diante das reclamações, levamos a demanda à juíza Juliana de Arantes, que se sensibilizou e nos permitiu realizar a compra dos óculos”, afirmou a presidente, Juraci Helena Audibert.

De acordo com ela, as internas ainda puderam escolher a armação de acordo com o rosto de cada uma. “Isso é significativo e nos mostra a importância na contribuição com sistema penitenciário”, completou.

Para Claudia Souto, diretora da PFF-UP, a ação trará diversos benefícios às mulheres da unidade. “Com esses exames e doações dos óculos, devolvemos qualidade de vida para as presas porque puderam retomar os estudos, trabalhos manuais e outras atividades. Elas se sentem acolhidas e assistidas com essas ações”, finaliza a diretora da PFF-UP, Cláudia Souto.