Preparem os casacos: Sábado amanhece gelado e nova frente fria se aproxima

Cascavel – A redução nas temperaturas, causada pela passagem de uma massa de ar frio após a frente fria que trouxe chuva para a região durante a semana, já está sendo sentida em todo o Estado. Este sábado deve amanhecer com 11ºC, por exemplo.

Na segunda (6) as temperaturas voltam a subir, mas a chegada de uma nova frente fria traz chuva. Em Cascavel pode chegar a 50 milímetros. “A frente fria chega trazendo chuva e derrubando novamente as temperaturas por vários dias, porque na sequência, assim como ocorreu agora, vem uma massa de ar gelado e seco. Então, a partir de terça-feira a temperatura já baixa e vai diminuindo a cada dia. Será uma semana de mínimas de 16º e máxima de 23ºC, manhãs e noites mais frias e ao longo do dia um aumento nas temperaturas. É bom separar os casacos”, explica a meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).

E a chuva?

De acordo com a previsão do Simepar, o outono deve registrar chuvas próximas às médias históricas previstas e, segundo o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar, a estação deve seguir as características padrão no Estado, com grande variabilidade das chuvas, em sua maioria decorrentes da passagem de frentes frias.

Mas calma! Ainda devem ocorrer os chamados “veranicos” antes de o inverno começar, em junho. Esse cenário para as próximas semanas não favorece a recuperação da umidade perdida devido à estiagem registrada no Estado há quase um ano. As temperaturas estarão próximas aos valores médios da estação. “Maio costuma ser mais chuvoso em comparação com abril e junho. Os maiores volumes são registrados nas regiões Sudoeste e Oeste. À medida que o inverno se aproxima, as temperaturas diminuem progressivamente. A partir da segunda quinzena de abril aumenta o risco climático de geadas. A ocorrência de nevoeiros também é típica da estação, com intensidade e duração variando conforme o padrão de tempo predominante em cada região”, informa Kneib.

Geadas

As primeiras geadas podem ocorrer ainda em abril entre as regiões central e sul do Paraná, em áreas de vales e encostas protegidas do vento. Em maio e junho, as geadas devem atingir todas as regiões do Estado. Em alguns dias, as temperaturas serão altas à tarde, entrando em declínio quando ingressarem massas de ar frio de forte intensidade. Não há previsão de que haverá influência dos fenômenos climáticos El Niño e La Niña neste outono.