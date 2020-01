Premiação do motociclismo

A FPM (Federação Paranaense de Motociclismo) marcou para o dia 14 de fevereiro a festa de premiação aos campeões de 2019. O evento será no restaurante Madalosso. Serão premiados os três primeiros colocados das categorias Enduro FIM, Enduro de Regularidade e Paranaense de Motovelocidade. Já as categorias de Motocross e Velocross premiarão os cinco primeiros. Os cascavelenses Douglas Santos, vice-campeão; e Thiago Louback, terceiro colocado na categoria 600 Light no Campeonato Paranaense de Motovelocidade; e Gian Canavier, vice-campeão da categoria 300cc Light, já confirmaram presença.

