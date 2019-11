Prefeitura inicia interdição das fontes de água em praças

Equipe da Secretaria do Meio Ambiente de Cascavel, atendendo decisão do Comitê Gestor de Recursos Hídricos, formado por IAP, Sanepar, Emater, Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Saúde e representantes do Ministério Público, Câmara de Vereadores – Comissões de Saúde e Meio Ambiente, Conselho Municipal de Meio Ambiente, e Conselho Municipal de Saúde, inicia o trabalho de restrição à captação da água para consumo humano nas 17 fontes espalhadas pela cidade.

A ação terá início nesta quarta-feira (6), às 10h, na fonte localizada no Parque Tarqüínio.