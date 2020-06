Prefeitura implanta controle de acesso no Jardim Ipê

A Prefeitura de Foz do Iguaçu instalou nesta segunda-feira (22), no Jardim Ipê, 14 barreiras sanitárias de prevenção à Covid-19. A ação, que conta com apoio de vários órgãos de segurança e servidores de diversas secretarias, busca reduzir a incidência do vírus na região Norte, além de reforçar as orientações sobre o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento social e normas de higiene.

Somente poderá entrar ou sair do bairro quem comprovar efetiva necessidade para trabalhar, ir às consultas médicas, ao mercado e farmácia ou ainda em casos previstos no Decreto nº 28.234, de 19 de junho.

A ação se faz necessária tendo em vista o aumento significativo de casos na região do Distrito Norte, com o registro de 162 casos e duas mortes nesta localidade, desde o inicio da pandemia até agora. Somente na área das barreiras, dentro do Jardim Ipê, são 16 casos ativos da doença. Desta forma, o Distrito Norte é hoje, a área de maior risco epidêmico do município.

As barreiras funcionarão 24 horas por dia e serão mantidas por até 14 dias, prazo que poderá ser revogado ou prorrogado, mediante análise do cenário epidemiológico da região. Ao passar pelas barreiras, as pessoas têm a temperatura corporal aferida e também passam por uma identificação prévia.

Perímetro isolado

A área isolada compreende entre:

I – Avenida Maceió com a Avenida Andradina;

II – Avenida Andradina com a Travessa Floraí;

III – Travessa Floraí com a Rua Japira;

IV – Rua Itajubá com a Avenida Maceió.