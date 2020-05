Prefeitura de Itaipulândia apura casos de funcionários públicos que receberam auxílio emergencial indevidamente

Um levantamento do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR), realizado com a Controladoria-Geral da União identificou que 10.648 servidores públicos municipais receberam auxílio indevidamente.

Em Itaipulândia foram apontados três benefícios irregulares totalizando R$ 1.800,00, que correspondem aos valores pagos a três pessoas diferentes que receberam o valor de R$600,00 cada uma.