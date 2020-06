Prefeitura de Foz instala controle de acesso no bairro Cidade Nova

Conforme previsto em decreto municipal, a Prefeitura de Foz do Iguaçu instalou, nesta quinta-feira (25), controles de acesso ao bairro Cidade Nova. A ação, que conta com apoio de vários órgãos de segurança e servidores de diversas secretarias, busca reduzir a incidência do vírus na região Norte, além de reforçar as orientações sobre o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento social e normas de higiene.

Somente no Cidade Nova, existem 17 casos ativos da doença, de acordo com a Vigilância Epidemiológica.

Por até 14 dias fica proibida a circulação de pessoas no bairro, exceto para aquisição de alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e higiene pessoal e produtos veterinários. Os moradores que necessitam trabalhar, ir a consultas médicas ou acompanhar dependentes, poderão sair do bairro, desde que comprovem a real necessidade.

Pessoas de outras localidades só podem acessar o bairro Cidade Nova desde que exerçam funções em atividades consideradas essenciais, como supermercados, mercados e mercearias; farmácias e manipulação de fórmulas; panificadoras e confeitarias; comércio de alimentos para animais e serviço de petshop; distribuidoras de água e gás; serviços de tele-entrega ou delivery entre outros.

Conforme prevê o decreto, fica determinado o encerramento das atividades comerciais, gastronômicas e de serviços às 19h no bairro.

Acessos

Os controles de acessos estão localizados na Avenida Garibaldi, cruzamento com a Rua Angelina Favassa; Rua Engenheiro Augusto Araujo cruzamento com a Avenida Andradina e na Rua Édesio Fabiano Andrade cruzamento com a Rua Engenheiro Augusto Araujo. As demais vias de acesso ao bairro estão bloqueadas.