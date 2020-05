Prefeitura de Foz doa mais 9 mil quilos de ração para protetores de animais

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, dá continuidade, nesta terça e quarta-feira (12 e 13) à última etapa da distribuição de ração de cães e gatos para os protetores de animais. Serão doados mais de 9 mil quilos de produtos que vão auxiliar na alimentação de dois mil animais. A distribuição acontecerá na sede da secretaria, das 9h às 17h, em horários agendados para não haver aglomeração de pessoas.

Com todas as etapas, serão 19 mil quilos de ração para mais de 60 protetores, entre grupos independentes e ONG´s. De acordo com o secretário de Agricultura, Pablo Mendes, a entrega que já estava programada antes da pandemia acontece em um momento fundamental para os grupos de proteção aos animais. “Essa ação já estava planejada para acontecer e veio em um momento propício para ajudar todo o trabalho social e de saúde pública que os protetores fazem”, comentou. Ele informou ainda que o município estuda fazer novas aquisições e doações, ainda sem data prevista.