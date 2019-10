Fozhabita dá início a demarcação das ruas na região do Porto Meira

O Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu (Fozhabita) deu início nesta quinta-feira (31) aos serviços de topografia na ocupação do Bubas, região do Porto Meira. Este é primeiro passo para o projeto de reurbanização do local, onde vivem hoje cerca de 6 mil pessoas.

O plano de trabalho foi anunciado no mês passado pelo prefeito Chico Brasileiro durante uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores. “Com a decisão oficial do Tribunal de Justiça, de que não haverá reintegração de posse, a prefeitura tem a segurança jurídica para iniciar as ações no Bubas. Era isso que nos faltava, não poderíamos fazer nada sem uma decisão judicial”, explicou o prefeito.

De acordo com a diretora superintendente do Fozhabita, Elaine Ribeiro Anderle, os serviços de topografia devem ser concluídos em até 60 dias. “Dependemos das condições climáticas para que os serviços de campo sejam feitos de forma contínua. Com as medições e as demarcações das ruas, podemos iniciar o projeto de infraestrutura”, explicou. Hoje (31), os serviços acontecem na Avenida Morenitas, em frente à ocupação, e amanhã (1º) começam dentro da comunidade.

Adesão

Para informar os moradores sobre o início dos trabalhos, a diretora superintendente do Fozhabita se reuniu com os líderes comunitários do Bubas na semana passada. “Os trabalhos deveriam começar na segunda-feira (28), mas por conta da forte chuva de domingo (27), ficou inviável”, explicou Elaine. Ela também pediu a colaboração dos moradores no processo. “Não é um trabalho fácil, e não será feito da noite para o dia, mas é algo sério, oficial, que o prefeito Chico Brasileiro se comprometeu em fazer. Peço a colaboração de todos os moradores no sentido de passar as informações que a equipe às vezes precise para fazer o melhor trabalho”.