Prefeitura de Cascavel: Arrecadação sobe 11%, mas frustra expectativa

Cascavel – Diante a recuperação da economia e ações para o recolhimento de tributos, a arrecadação da Prefeitura de Cascavel teve elevação de 11,2% ano passado na comparação com 2018. Ano passado, o montante recolhido foi de R$ 926,1 milhões, contra R$ 832,4 milhões no ano anterior. Os dados foram apresentados na tarde dessa quarta-feira (19) na Câmara de Vereadores pelo contador Ildo Belin, que integra os quadros da prefeitura.

Apesar do crescimento, ainda assim o montante ficou abaixo da expectativa.

A previsão de arrecadação no período era de R$ 1,2 bilhão. Apenas no terceiro quadrimestre (set-dez) foram arrecadados R$ 323,3 milhões, contra R$ 406,8 milhões esperados.

No total do ano, em impostos e taxas, o Município arrecadou R$ 323,8 milhões, com destaque para ISSQN (R$ 120,4 milhões), IPTU (R$ 73,2 milhões) e lixo (R$ 38,6 milhões). Aumento de 15% na comparação com 2018, quando o caixa recebeu R$ 280,3 milhões.

Em iluminação pública, o Município fechou o caixa com R$ 22,7 milhões. As aplicações em instituições financeiras renderam R$ 7,3 milhões aos cofres públicos. A receita de serviços contou com R$ 4,2 milhões da taxa de proteção a desastres, R$ 563 mil do Restaurante Popular e R$ 176,4 mil de taxas de inscrição em concursos públicos.

Já de transferências correntes diretas, em FPM Cascavel recebeu R$ 78,7 milhões, mais R$ 3,5 milhões referente a um ponto percentual da cota dezembro e mais R$ 3,3 milhões da cota julho. De Fundeb, foram R$ 128,7 milhões e R$ 43,9 milhões do SUS. Cascavel teve direito a R$ 4,1 milhões da União referente à cota do leilão do pré-sal.

Do Estado, em ICMS, o Município recebeu R$ 150 milhões, em IPVA foram R$ 68,2 milhões e mais R$ 16,9 milhões da cota SUS.

Em conta, a Prefeitura de Cascavel tem R$ 188 milhões, sendo R$ 25 milhões de recursos próprios e o restante vinculado.

Dos fundos municipais, alguns se destacam: do meio ambiente há R$ 2 milhões, infância tem R$ 863,6 mil, turismo R$ 521,7 mil e rural, R$ 110,5 mil. O Município obteve também restituição de R$ 383,9 mil referente ao FGTS do Fundevel, um pagamento feito em duplicidade no passado. O Procon obteve receita de R$ 1,5 milhão.

Em empréstimos, a prefeitura realizou R$ 64,2 milhões em operações: R$ 10,4 milhões para pavimentação, R$ 812 mil para equipamentos, R$ 17,8 milhões do BID, R$ 28,5 milhões para compra de equipamentos e R$ 6,7 milhões para o aeroporto.

Secretarias

Saúde e Educação representaram mais da metade da arrecadação municipal. Na Saúde foram gastos R$ 257,1 milhões e, na Educação, R$ 234,7 milhões. Na sequência estão Finanças R$ 86 milhões; Obras R$ 59,6 milhões; e, Meio Ambiente R$ 56 milhões.

Como já havia sido antecipado pelo prefeito Leonaldo Paranhos, a prefeitura extrapolou o limite prudencial da folha de 51,3%, fechando em 51,57% o ano de 2019. No total, os salários consumiram R$ 431,7 milhões, de um total de R$ 837,3 milhões da receita corrente líquida. A situação é um pouco mais confortável que no mesmo quadrimestre do ano passado, quando o comprometimento em folha era de 51,99%.