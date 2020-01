Prefeitura de Assis abre inscrições para concurso público nesta quinta-feira

A Prefeitura de Assis Chateaubriand abre, nesta quinta-feira (9), as inscrições para o concurso público 2020 que dispõe de 39 vagas para vários cargos do quadro geral da administração direta do poder executivo municipal, além da formação de cadastro reserva. Com oportunidades para todos os níveis de escolaridade, os salários vão de R$ 1.034 a R$ 18.569, conforme a função e jornada semanal de trabalho.

As vagas são para advogado (1), agente administrativo II (5), agente de saneamento (1), auxiliar de serviços gerais (5), contador (1), cuidador (2), eletricista (1), enfermeiro padrão I (1), engenheiro ambiental (1), engenheiro civil (1), fiscal tributário (1), fisioterapeuta (1), médico clínico geral (1), médico de saúde mental (1), médico ESF (1), médico pediatra II (1), médico veterinário I (1), motorista (1), nutricionista (1), operador de máquinas (1), pedagogo social (1), professor (5), técnico de enfermagem (1), técnico desportivo (1), técnico em saúde bucal (1) e telefonista (1).

Inicialmente, também havia sido aberta uma vaga para Cirurgião Dentista II, no entanto, atendendo determinação da 2ª Vara da Justiça Federal de Umuarama, o Município decidiu pelo cancelamento do cargo no concurso.

Já o cadastro reserva será formado para as funções de agente de endemias, mecânico, médico ginecologista I, professor de educação infantil e psicólogo II.

As inscrições começam neste dia 9 e vão até 31 de janeiro. Elas devem ser feitas pela internet, no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL), pelo endereço www.fauel.org.br, onde também estão disponíveis os editais do certame, assim como na página no Município (www.assischateaubriand.pr.gov.br). As taxas variam de R$ 50 a R$ 100, de acordo com o grau de instrução.

Para auxiliar quem não tem acesso à internet, a prefeitura disponibilizou um ponto de atendimento na Agência do Trabalhador (SINE) para inscrições.

As provas objetivas estão previstas para o dia 8 de março, enquanto que as avaliações práticas e psicológicas, exigidas para algumas funções, devem ocorrer no dia 19 de abril. Já as provas de títulos estão previstas para os dias 16 e 17 de abril.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.