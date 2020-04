Prefeito de Umuarama pretende definir sobre a reabertura do comércio até amanhã

O prefeito de Umuarama Celso Pozzobom afirmou ontem (2) em sua transmissão matina ao vivo pela página do Facebook da Prefeitura, que pretende definir sobre a reabertura do comércio na cidade até sábado (4). O prefeito atualizou os números do coronavírus em Umuarama e foi auxiliado pela secretária Municipal de Assistência Social Izamara Amado de Moura, que detalhou a respeito dos trabalhos realizados desde a quinta-feira (2) de acolhimento aos moradores de rua e andarilhos às centrais de assistência definidas durante a pandemia.

Construção civil

Durante o pronunciamento, Pozzobom também lembrou que o setor de construção civil já reativou os trabalhos no município e que fiscalizações serão realizadas no decorrer desta e da próxima semana a fim de verificar se os funcionários e empresários estão seguindo as restrições sanitárias apontadas em decreto municipal.

Quanto à reabertura do comércio, o prefeito pretende se reunir com representantes do Sindilojistas e com a presidência da Aciu (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama), a fim de definir as metas para uma provável reativação.

Com um ‘pé atrás’

Apesar de deixar claro que é forte a previsão para o retorno das atividades comerciais no município nos próximos dias, Pozzobom aparentemente se mantém preocupado com a evolução dos números do coronavírus. A estabilidade pode mudar de um dia para outro, como aconteceu em outros municípios, pois a Secretaria de Saúde de Umuarama ainda aguarda resultados de alguns exames que podem chegar do Laboratório Central do Paraná (Lacen) entre hoje (sexta-feira) e amanhã (sábado).

Até ontem (2) de manhã, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, haviam apenas dois casos da doença confirmados em Umuarama, sendo que eram considerados leves, além de outros 7 pacientes que aguardavam o resultado dos exames enviados ao Lacen.

Notificações

De acordo com os levantamentos da Secretaria de Saúde do Município, até ontem haviam 111 notificações relacionadas com a Covid-19. Destes, 57 casos eram considerados suspeitos e estavam sendo acompanhados pois os pacientes apresentavam sintomas gripais e aguardavam resultados de exames.

Destes 57 suspeitos, 1 está internado em enfermaria, 2 na UTI e 54 em isolamento domiciliar. A Secretaria ainda divulgou 52 casos descartados.