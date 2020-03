Prefeito de Cascavel revê decreto para liberar serviço de entrega até às 22h

Atendendo uma reivindicação dos cascavelenses, o prefeito Leonaldo Paranhos está revendo o decreto que impede a circulação de delivery após às 20h. Segundo o chefe do Executivo, o novo decreto deve liberar o trânsito desses serviços em Cascavel até as 22h.

A medida valerá para entregadores de comida e também de medicamentos. “Evidentemente, admitimos que não é recomendada a proibição, porque é um serviço gastronômico e como as pessoas estão em casa, é um serviço de muita importância”, disse o prefeito em pronunciamento.

Outra medida anunciada pelo prefeito é a alteração do horário de funcionamento dos postos de combustíveis. O atendimento poderá ocorrer das 8h até às 19h. As alterações deverão ser publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (25).