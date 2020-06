Prefeito Chico Brasileiro anuncia novas medidas de contenção da covid-19 em Foz do Iguaçu

O prefeito Chico Brasileiro e o gerente da vigilância sanitária Roberto Doldan, participam hoje da live para comentar sobre os novos casos de coranavírus e as medidas de prevenção adotadas pelo municipio.

O Prefeito de Foz do Iguaçu anunciou nesta sexta-feira (19), novas medidas para contenção do novo coronavírus no município, entre elas estão:

– A partir das 7h de segunda-feira (22), um trecho do bairro Ipê será bloqueado por até 14 dias.

– Só poderá funcionar serviços essenciais que serão apontados por decreto.

– Serão montados 15 pontos de bloqueios na região que funcionarão 24 horas por dia.

– Com comprovação de necessidade, como trabalho, consulta médica, por exemplo, os moradores poderão sair e retornar ao bairro.

– Ação contará com a participação de vários órgãos de segurança e saúde.

– Sábado e domingo equipes de orientação da Prefeitura estarão no bairro para informar a população sobre as novas medidas.