Preço da carne recua, mas peixes ficam mais caros em fevereiro

Foz do Iguaçu – Os iguaçuenses pagaram, em fevereiro, 1% a mais nos produtos da cesta básica com relação ao mês anterior. Entre os itens com maior variação positiva estão os pescados, que registraram aumento de 11,3% nos preços. Por outro lado, o preço das carnes recuou após quatro meses consecutivos de aumento. Os dados foram divulgados no boletim mensal do Cepecon (Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas) da Unila.

De acordo com a pesquisa, a diminuição das exportações para a China, devido ao novo coronavírus, impactou diretamente no preço da carne. Em Foz do Iguaçu, a queda foi de 14,4% no preço da alcatra, de 8,7% no preço do lagarto comum, de 5,3% no valor do músculo e de 21,9% no preço da carne de porco. Outra proteína mais barata é o frango, com redução de 1,4%. Já o frango em pedaços apresentou queda de 11,2%. Em compensação, o preço dos ovos aumentou 12,5%.

As frutas em geral tiveram aumento de 8,4%, puxados principalmente pela alta de 32,2% no preço da banana-caturra, de 18,1% no preço da laranja e de 12,1% no preço da uva. Já o limão apresentou queda de 18,6% e a maçã diminuiu 4,1%. Entre os principais fatores para o aumento está o alagamento na Ceagesp – principal ponto de venda no País.

Entre hortaliças e verduras, destaque para a queda de 16,2% no preço da alface e de 17,1% no preço do cheiro-verde. Já a couve subiu 24,8% e o repolho, 33,4%. O preço da batata caiu 18,3% e o tomate subiu 6,9%.

O relatório completo de fevereiro do IPC-Foz está disponível em http://www.cepecon.com.