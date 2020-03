PRECAVIDO | Palmeiras enfrenta Guaraní lembrando do Corinthians

O Grupo B da Libertadores terá um confronto pela liderança nesta terça-feira (10), entre Palmeiras e Guaraní, às 21h30, no Allianz Parque. Será a estreia do Verdão em casa, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Tigre na Argentina, e o retorno do “Cacique” a São Paulo, depois de ter eliminado o Corinthians na pré-Libertadores e vencido (2 a 0) o Bolívar em casa na 1ª rodada. “Vimos o jogo contra o Corinthians, (o Guaraní tem) uma equipe competitiva, com um espírito de luta. Temos de estar atentos, concentrados concentrado com aquilo que o Luxemburgo vai nos passar para fazer um jogo ligado e atingindo o nosso objetivo, que é vencer”, confirmou o atacante Willian (foto), artilheiro do Palmeiras na temporada.

Relacionado