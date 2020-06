Prazo para alistamento militar obrigatório é prorrogado para 30 de setembro

Em razão da pandemia de covid-19, as Forças Armadas decidiram prorrogar o prazo final do alistamento militar obrigatório de jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2020 de 30 de junho para 30 de setembro. O procedimento pode ser feito via internet, pelo site www.alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta de Serviço Militar (JSM) de Toledo, localizada na sala 6 do 2º piso do Terminal Rodoviário.

Quem preferir a segunda opção, deve levar (de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h) RG, CPF e Comprovante de Residência originais – não é preciso fazer fotocópias. Quem não se alistou no tempo devido, também precisa ir à JSM portando estes documentos a fim de regularizar sua situação mediante pagamento de multa de R$ 4,48.

A secretária da JSM, Luciane Maria Vianna, adverte que os cidadãos do sexo masculino que não fizeram o alistamento militar obrigatório no tempo devido perdem os direitos civis. “Não realizar este ato da vida civil implica em problemas como restrição na emissão de documentos, como título de eleitor e passaporte, bem como para assumir vaga em concurso público e na faculdade. Muitas empresas também acabam não contratando jovens que não comprovem ter servido ou que foram dispensados por alguma das Forças Armadas”, pontua.