Prazo de inscrições para o Vestibular 2020 se encerra hoje

Provas acontecem no próximo dia 27; dê olho no calendário

No próximo dia 27, candidatos às vagas dos cursos de graduação presencial e semipresencial da Unipar prestam vestibular nas sete unidades. As expectativas são boas, considerando que os cursos são de todas as áreas do conhecimento.

São 128 opções nas sete unidades. Em Cascavel, são 48 oportunidades de carreira. Além da forte tradição em ensino superior – são 47 anos de história -, a Unipar possui bons conceitos em avaliações do Ministério da Educação.

Os diferenciais são muitos. Só para citar alguns: projeto pedagógico sintonizado com os avanços da ciência e os novos rumos do mercado de trabalho; corpo docente qualificado, constituído, em sua maioria, por mestres e doutores; gestores vocacionados e comprometidos com o desenvolvimento da Instituição; e estrutura física e laboratorial atualizada, que permite eficácia nas aulas práticas e atividades de estágio.

Confira a relação dos cursos oferecidos:

PRESENCIAL

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas NOVO

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Estética e Cosmética

Marketing NOVO

Odontologia

Processos Gerenciais NOVO

Psicologia

Recursos Humanos NOVO

Terapia Ocupacional NOVO

SEMIPRESENCIAL

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Design de Interiores

Design de Moda

Estética e Cosmética

Educação Física

Engenharia Ambiental

Engenharia Agronômica

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Software

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Mecatrônica

Engenharia Química

Farmácia

Fisioterapia

Gestão de Agronegócios

Investigação e Perícia Judicial NOVO

Jogos Digitais

Nutrição

Processos Gerenciais

Produção Audiovisual

Publicidade e Propaganda

Química Industrial

Segurança Pública NOVO

Serviços Jurídicos e Notariais NOVO

Sistemas de Informação

Terapia Ocupacional NOVO