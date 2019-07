Pratique atividades físicas na gravidez

Dores nas articulações, especialmente nos joelhos, são comuns durante a gestação em função das alterações hormonais comuns no período. Nessa fase, as articulações e os ligamentos se tornam mais elásticos e instáveis para preparar o corpo da mulher para o nascimento do bebê. Quando os músculos estão fracos, a descarga de peso ocorre direto na articulação e não na musculatura que deveria funcionar como amortecedor externo das forças e dos impactos provocados pelos movimentos ao caminhar.

O médico ortopedista e traumatologista Joaquim Reichmann recomenda que a gestante mantenha uma rotina de exercícios e alongamentos para fortalecer os músculos. A musculação com aparelhos deve ser evitada, já que o centro de gravidade está alterado em função do volume abdominal. A ginástica localizada é aconselhável e pode ser feita com a utilização de borrachas ou pequenos pesos. A hidroginástica também é uma boa opção, não apenas para o joelho, mas para a saúde da mulher. Os exercícios são importantes, no entanto, quando o caso já está agravado com alguma lesão, a recomendação médica é indispensável.

​A atividade física diária auxilia no alívio às dores, porém, deve praticada de forma leve e relaxante, sempre com respeito aos limites de cada mulher e com cuidado. “Entre as mais recomendadas na gestação estão a caminhada, hidroginástica, ioga e alongamento que não prejudicam o joelho e melhoram o sistema cardiovascular, o que é importante para mãe e bebê. Os treinos intensos devem ser evitados durante a gravidez porque podem prejudicar o desenvolvimento da criança. Após o nascimento também é fundamental ter cuidado com os treinos para que não prejudiquem a produção de leite materno”, destaca o médico.

Não há limite de idade para se movimentar. O que é necessário para obter um bom condicionamento físico, cardiorrespiratório e musculoesquelético, é respeitar os limites de cada organismo e ter o acompanhamento de um profissional. Para a gestante a iniciativa é essencial em função da instabilidade articular provocada pelo aumento de peso, para o fortalecimento muscular e para seu bem-estar.

Foto: Portal Cordvida