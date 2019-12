Praça Hênio Romagnolli recebe mais de 3.500 mudas de flores para o Natal

A Praça Hênio Romagnolli em Umuarama está recebendo um colorido especial para este final de ano. Além da Casa do Papai Noel, uma grande árvore de Natal e muita iluminação decorativa, o viveiro de mudas do município preparou cerca de 3.500 mudas de flores para decorar estruturas montadas especialmente para as comemorações natalinas e também para cultivo no gramado da praça.

Foram plantadas cerca de 2.500 mudas de sálvias vermelhas e nos próximos dias, outras mil mudas de petúnias pendentes devem ornamentar os túneis iluminados, que vão encantar os visitantes. As flores foram cultivadas no viveiro municipal, que funciona do pátio de máquinas da Prefeitura.

“O município adquire sementes e o cultivo é feito no viveiro, com isso conseguimos manter o ajardinamento da cidade sem grandes despesas, aproveitando estrutura própria. Desde o início do ano, incluindo as flores para ornamentar as praças neste período, o investimento da Prefeitura foi de aproximadamente R$ 16 mil”, explicou o diretor de Meio Ambiente, Matheus Michelan Batista.

Além das flores que vão embelezar os túneis floridos da Hênio Romagnolli, nas últimas semanas foram plantadas cerca de 2 mil begônias já formadas na Praça Miguel Rossafa, em torno de 1.300 tagetes no cemitério municipal e 600 mudas de petúnias nos jardins da Prefeitura. “Com irrigação, o tagete suporta bem o sol forte e o calor do final de ano, por isso é bem indicado para a época”, acrescentou a chefe da Divisão de Controle Ambiental, Fernanda Periard Mantovani.

Decoração no Lago Aratimbó

A Diretoria de Meio Ambiente optou pelos tagetes para o Lago Aratimbó, onde foram plantadas cerca de 2.500 mudas que vão dar um colorido especial ano Natal e primeiros meses de 2020. O setor conta com uma equipe de 18 servidores responsáveis pelo cuidado com a arborização urbana e o paisagismo. Já as flores têm um cuidador treinado com dedicação exclusiva no viveiro municipal.

O prefeito Celso Pozzobom lembra que a população de Umuarama se acostumou com as flores. “Uma cidade mais bonita atrai mais visitantes, que ajudam a movimentar o nosso comércio e a economia em geral, além de elevar a autoestima dos moradores. O investimento é relativamente baixo, pois a maioria das mudas é produzida no nosso viveiro, mas os resultados são muito expressivos. E o período natalino merece essa atenção especial”, completou o prefeito.