Posse é marcada por emoção e um novo tempo na Unioeste

Prestigiada por representantes do Governo do Estado, municípios e toda a comunidade interna e externa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) foi realizada na noite desta quinta-feira (16) a cerimônia de posse do reitor Alexandre Webber e Gilmar Ribeiro de Mello para vice-reitor, além dos cinco diretores de cada campus da Instituição e dos diretores de centros eleitos para a gestão 2020 a 2023.

Na ocasião o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti), professor Aldo Nelson Bona, parabenizou a gestão antiga, e desejou sucesso para esta nova direção. Ele apontou que o desafio é reinventar a Universidade e repactuar com a sociedade o papel e a função das instituições de ensino superior. “Orientado pelo governador Ratinho Junior, o trabalho é fazermos uma unidade de sistema estadual de Educação Superior, Ciência e Tecnologia. O debate que temos enfrentado, é com intuito de estabelecer critérios transparentes, auditáveis e de domínio público de financiamento para todas as nossas universidades e assim, assegurar a equidade e autonomia do nosso sistema”.

Ele disse também que “por vivemos em um mundo de constante transformação, espera-se que a academia esteja na vanguarda para que ela possa ser justa com a sociedade. Esse desafio implica em fazer com que as universidades estejam cada vez mais inseridas em suas regiões”. Por fim, Aldo aproveitou a oportunidade para aconselhar os novos gestores da Unioeste. “Trabalhem em sintonia entre vocês e também com as direções dos campi, não se permitam romper. Apostem sempre no diálogo como método para buscar, encontrar e construir todas as soluções para os melhores caminhos para Unioeste”.

Na cerimônia o reitor da Unioeste, professor Alexandre Webber, cumprimentou todos os presentes, ressaltou a importância da família nessa trajetória. “A nossa Unioeste vem em sua trajetória não só formando, mas transformando. Ela me transformou e transformou a região Oeste e Sudoeste do Paraná. A minha dedicação em encarar esse caminho da Reitoria é porque eu não podia me eximir de defender essa Universidade que tanto fez por mim. Após a eleição, somos uma só Unioeste. Integro o time de reitores como mais um soldado na luta e na defesa desse patrimônio do Paraná”, exaltou.

O vice-reitor da Unioeste, Gilmar Ribeiro de Mello, agradeceu o apoio de todos e ressaltou o compromisso com o resgate da confiança e credibilidade da Unioeste a partir da comunicação com a sociedade. “Vamos fazer uma gestão baseada na transparência, desburocratização, informatização, organização e muita tranquilidade. Tenho certeza que vamos corresponder com muita dedicação e muito trabalho, focado na melhoria do ensino, pesquisa e extensão, mas com um olhar diferenciado à assistência estudantil. A esperança na mudança é o melhor início de qualquer ano”, enfatizou.

O ex-reitor Paulo Sérgio Wolff na cerimônia de posse disse que “por 12 anos eu fui diretor-geral e oito anos como reitor disse que. Nós – a Unioeste, a região e o Estado – juntos com tantas pessoas promovendo o desenvolvimento desta Universidade ao longo dos anos. Eu vejo a Unioeste com uma grande característica de ser agradecida e a construção dela foi por toda a população. A região oeste e sudoeste lutou por ela. Eu como ex-reitor, fico muito alegre e desejo ao Alexandre Webber e ao Gilmar de Mello e aos demais a minha boa sorte e podem contar comigo para melhorarmos cada vez mais a Unioeste”, finalizou.

O superintendente geral de Articulação Regional da Casa Civil, Gugu Bueno, na ocasião representando Guto Silva, chefe da Casa Civil, ressaltou a importância da Unioeste para história da região. “A Unioeste tem uma posição estratégica no desenvolvimento das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. Por isso, esse momento é muito importante. O governador tem dito desde o primeiro dia que sua grande missão é fazer do nosso estado o mais inovador do Brasil, e não há berço melhor para inovação do que nossas universidades. Por isso, tenho certeza que nesse novo tempo a Unioeste ocupará um espaço de destaque ainda maior, não só para região, mas para o futuro do Paraná”.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, se colocou à disposição da Universidade para colaborar com o seu desenvolvimento. “Eu fico muito feliz, como prefeito, de fazer parte desse momento, e acho importante esse ato de posse, de renovação das energias para dar continuidade às coisas desenvolvidas na Universidade e trazer também novas ideias, novos posicionamentos. A minha vinda não é apenas protocolar, mas para dizer que tem o nosso apoio e a Prefeitura está de portas abertas às demandas ”, concluiu.

Na ocasião, o vice-prefeito de Francisco Beltrão, Antônio Pedron, também se colocou à disposição para ajudar a Unioeste no que for possível. “Entendemos que o Paraná tem um caminho muito bom por investir em universidades e temos que continuar nesse sentido porque é a única forma de transformar o nosso país. Para Francisco Beltrão é um orgulho termos a Unioeste. Pretendemos continuar crescendo na Universidade, não só em cursos, mas também em qualidade. O Sudoeste precisa dessa universidade. Nossa cidade se transformou graças a Unioeste”, disse.

Os diretores de Campus, empossados na ocasião, Anibal Montovani Diniz (Cascavel); Fernando José Martins (Foz do Iguaçu) Adilson Carlos da Rocha (Francisco Beltrão); Remi Schorn (Toledo) e Davi Felix Schreiner (Marechal Cândido Rondon) em seus discursos fizeram o agradecimento à toda comunidade acadêmica que lhes confiaram a direção geral dos Campi além de colocarem a satisfação de trabalharem pelo desenvolvimento do ensino superior público e fazerem parte da Unioeste.

Estiveram presentes a reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e presidente da Apiesp – Fátima Aparecida da Cruz Padoan; vice-reitor da Universidade Estadual de Londrina (UEL) – Décio Sabbatini Barbosa; reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) – Miguel Sanches Neto; vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá (UEM) – Ricardo Dias Silva; reitor da Universidade Estadual (Unespar) do Paraná – Antônio Carlos Aleixo; reitor da Universidade Centro Oeste (Unicentro) – Osmar Ambrósio de Souza. Também estavam presentes o reitor da Univel, Renato Silva o deputado federal – Aliel Machado; representando o Conselho Estadual de Educação – professor Flávio Vendelino Scherer.

Ainda prestigiaram o evento o diretor geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) – Rafael Muniz de Oliveira; os pró-reitores da Unioeste: Administração e Finanças – Geysler Rogis Flor Bertolini; Extensão – Fabiana Regina Veloso; Graduação – Eurides Kuster Macedo Junior; Recursos Humanos – Joseane Rodrigues da Silva Nobre; Planejamento – Gerson da Silva e Pesquisa e Pós-Graduação – Sanimar Busse.

Também estiveram na cerimônia os representantes do Sintoeste – Kelly Jackelini Jorde dos Santos; Afuvel – Nestor Citolini; Aduc – Vilmar Malacarne; Fundep – Luciana Oliveira de Farinã; DCE/Cascavel – Yuri Stéfan Borges Golfeto; Associação Nacional dos Pós-Graduando – Darlon Dezan; 6 Batalhão – Major Cicero; 15 B log – Wellington Alvez; 10 Regional de Saúde – João Gabriel Avance;

Empossados

Direção de centro

Os novos diretores de centro no campus de Cascavel são:

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) – professor Marcio José Mendonça

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) – professor Carlos José Maria Olguin

Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas (CCMF) – o professor Ralpho Rinaldo dos Reis

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – professora Delci Grapegia dal Vesco

Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA) – professor Acir da Silva Dias Campus de Foz do Iguaçu:

Centro de Engenharia e Ciências Exatas (CECE) – professor Romeu Reginato.

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – professor Valdir Serafim Junior.

Centro de Educação, Letras e Saúde (CELS) – professor Samuel Klauck.

Campus de Francisco Beltrão:

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – professora Silvia De Freitas Mende

Centro de Ciências Humanas (CCH) – professor Ricardo Carvalho Leme

Centro de Ciências da Saúde (CCS) – professora Franciele Aní Caovilla Follador

Campus de Toledo:

Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS) – professor Cesar Augusto Battisti

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – professora Patricia Sala Stafusa Battisti

Centro de Engenharias e Ciências Exatas (CECE) – professor Élvio Antônio De Campos

Campus de Marechal Cândido Rondon:

Centro de Ciências Agrárias (CCA) – professor Nardel Luiz Soares Da Silva

Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras (CCHEL) – professor Edilson Hobold

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – professor Valnir Alberto Brandt

Reitor e Vice-reitor

Alexandre Almeida Webber é graduado em Odontologia e Especialista em Saúde da Família pela Unioeste. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro -UFRJ, veio a se tornar Mestre em Saúde Coletiva, e realizou seu Doutorado em Estomatopatologia na FOP/Unicamp, e tem experiência na área de Odontologia, com ênfase em Saúde Coletivo e Oclusão e Escultura Dental. É docente da Unioeste no curso de Odontologia desde 2002, e coordenou o mesmo de 2006 a 2010. Foi diretor do Campus de Cascavel por dois mandatos (2012 – 2019).

O professor Gilmar Ribeiro de Mello é doutor e mestre em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo – FEA/USP. Professor associado da Unioeste, atuando no Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, Mestrado em Contabilidade e no curso de Administração. É diretor do Campus de Francisco Beltrão, que conta com sua experiência na área de Contabilidade e Administração, com ênfase em Contabilidade Gerencial e Gestão Pública. Além de ser líder do Grupo de Pesquisa em Gestão, Estratégia, Inovação e Contabilidade (GEIC), Editor Científico da revista Gestão e Desenvolvimento em Revista – G&D em revista. E Presidente da Agência de Desenvolvimento do Sudoeste.

Texto: Assessoria