Pós-graduação está com as inscrições abertas: “Amplie possibilidades”

A Unipar investe em opções em todas as áreas do conhecimento, com um leque grande de cursos. São mais de cem na lista multicâmpus da pós-graduação lato sensu, incluindo MBA. Regulamentados pelo MEC (Ministério da Educação), todos seguem projeto pedagógico moderno. A credibilidade da Unipar e o seu quadro de professores altamente conceituado garantem a escolha certa. Outro diferencial da pós-graduação da Unipar é o programa de fidelização, um investimento para incentivar seus ex-alunos e os formandos a prosseguir os estudos, com bons descontos na mensalidade.

CURSOS OFERECIDOS

Especialização e MBA, em Toledo

 Análises Clínicas e Toxicológicas o

 Dermato em Estética

 Direito Civil e Direito Empresarial

 MBA em Finanças e Banking

 Desenvolvimento de Aplicações Web e Mobile

 Direito Previdenciário

 Engenharia Legal: Avaliações e Perícias de Engenharia

 Estruturas de Concreto Pré-Moldado e Protendido

 Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar com Ênfase em Prescrição Farmacêutica

 MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria

 MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e Liderança

 MBA em Logística e Gestão Agroindustrial

 MBA Executivo em Marketing, Tecnologia e Inovação

Especialização e MBA, em Cascavel

 Avaliação Psicológica

 Ciências da Pele e Dermoestética

 Direito e Processo do Trabalho

 Direito e Processo Tributário

 Direito Previdenciário

 Direito Processual Civil

 Enfermagem nas Urgências e Emergências

 Envelhecimento e Intervenções Psicossociais

 Geriatria e Gerontologia Interdisciplinar

 Estruturas de Concreto e Fundações

 Estética Invasiva: Procedimentos não cirúrgicos

 Obras de Pavimentação em Rodovias

 Projeto Arquitetônico: Gestão e Sustentabilidade

 Psicanálise Clínica (Freud e Lacan)

 Psicologia Fenomenológico-Existencial

 Psicologia Histórico-Cultural

 Terapias Comportamentais Contextuais da 3ª Geração

 Criminologia, Direito Penal e Processual Penal

 Ortodontia

 MBA em Empreendedorismo & Coaching

 MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito

 MBA em Gestão Estratégica de Negócios

 MBA em Controladoria, Assessoria e Auditoria Contábil

 MBA em Gestão Militar e Segurança Pública

Mestrado e doutorado, também com inscrições abertas

Modalidade stricto sensu, em Umuarama

 Programas de mestrado e doutorado em Biotecnologia aplicada à Agricultura

 Programa de mestrado e doutorado em Ciência Animal com ênfase em Produtos Bioativos

 Programa de mestrado em Direito Processual e Cidadania

 Programa de mestrado em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica