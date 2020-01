Pós FAG renova parceria com OAB Cascavel

O programa de pós-graduação do Centro Universitário FAG renovou a parceria com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção Cascavel. O acordo entre as partes foi firmado em 2017, a partir de um Termo de Cooperação e Apoio Educacional com a entidade de classe, e oportuniza descontos de 15% na mensalidade das especializações para os advogados associados.

Neste semestre, a Pós FAG está ofertando duas especializações na área do Direito: Advocacia Previdenciária e Direito Penal e Processo Penal. A Pós em Advocacia Previdenciária tem como objetivo proporcionar formação qualificada para a advocacia previdenciária, com o estudo específico dos institutos e da prática administrativa e forense do Direito Previdenciário. Já a Pós em Direito e Processo Penal foca aprofundar e ampliar estudos sobre os temas mais recorrentes da Prática Jurídica Criminal, para enriquecer a competência profissional e científica e estimular e desenvolver atividades de pesquisa com finalidade didática, científica e profissional, além de capacitar os profissionais para atuar nas áreas específicas.