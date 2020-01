Pós FAG abre curso de Especialização em Gestão Estratégica no Agronegócio

A Pós FAG estreia uma nova modalidade de curso para os interessados no agronegócio. O curso de Gestão Estratégica no Agronegócio vai aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos da área e também das áreas complementares da formação do profissional. Também será promovido o intercâmbio de experiências nas áreas relacionadas à profissão, visando ao desenvolvimento da região oeste do Paraná, inserida no contexto nacional e internacional.

O público-alvo são executivos, gerentes, dirigentes, supervisores e outros que atuam na área administrativa ou técnica de empresas do ramo do agronegócio, possuindo graduação em Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia ou áreas relacionadas.

O início do curso está previsto para março/abril de 2020 e a duração é de 20 meses (360 horas/aula). Os encontros serão duas vezes ao mês, nos sábados, das 8h às 17h.

Mais informações e inscrições pelo site: fag.edu.br/pos.