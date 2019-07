Portos monitoram emissões de 2,5 mil caminhões

No primeiro semestre deste ano, cerca de 2,5 mil caminhões que passaram pelos Portos do Paraná foram monitorados para avaliar a emissão da chamada fumaça preta. Os resultados divulgados nesta sexta-feira (05) mostram que 99% dos veículos abordados estão regulares e emitem volumes de partículas inaláveis dentro do nível permitido por lei.

“O objetivo é conhecer, controlar e monitorar a qualidade do ar. Assim, é possível pensar em alternativas para reduzir a poluição atmosférica e, consequentemente, cuidar de questões de saúde pública e meio ambiente”, explica o diretor ambiental da empresa pública Portos do Paraná, João Paulo Santanna.

Todos os meses são monitorados cerca de 400 veículos movidos a diesel em Paranaguá e 30 em Antonina. “Percebemos que os caminhões que chegam para descarregar são relativamente novos e com a manutenção em dia”, destaca o gestor ambiental Marcelo José Müller, um dos responsáveis pelo programa.

METODOLOGIA– O monitoramento de fumaça preta integra o Programa de Gerenciamento das Emissões Atmosféricas e avalia a concentração média de partículas inaláveis geradas a partir da queima de combustível que ficam suspensas no ar.

Para a medição é utilizada a Escala de Ringelmann, uma metodologia que usa um cartão com cinco tonalidades de cinza e compara a densidade da fumaça emitida com os padrões de cinza impressos. Os tons 1 e 2 são os considerados em conformidade com a legislação e o 3, 4 e 5 estão em desconformidade.

“Na prática, o observador analisa a fumaça que saí do escapamento do caminhão e compara com a tabela dos tons de cinza que estão na escala de Ringelmann, a partir disso se tem o resultado”, explica o gestor ambiental.

Müller disse ainda que, em breve, o programa terá ações específicas com os caminhões que circulam apenas dentro da cidade Paranaguá. “São veículos mais antigos que muitas vezes não estão com a manutenção em dia. Daí a necessidade de focar o monitoramento de fumaça preta nesses caminhões”.

Os Portos do Paraná também monitoram as emissões de fontes fixas, como equipamentos envolvidos nas operações de carregamento e descarregamento de mercadorias, geradores, guindastes, grabs e funis, assim como correias transportadoras e shiploaders (equipamentos usados no carregamento dos navios. O foco é medir a emissão de poeira na movimentação de graneis, de gases e de fumaça por equipamentos envolvidos na operação portuária.

Programas ambientais dos Portos do Paraná

Programa de gestão ambiental

Programa de monitoramento da biota aquática e bioindicadores

Programa ambiental de análise de contaminação tecidual por metais pesados e hidrocarbonetos

Programa de manguezais

Programa de recuperação de passivos ambientes

Programa de monitoramento da água subterrânea

Programa de gerenciamento de resíduos sólidos

Programa de gerenciamento de efluentes121

Programa de gerenciamento das emissões atmosféricas

Programa de gerenciamento da emissão de ruídos

Programa de monitoramento da qualidade das águas

Programa de monitoramento da qualidade dos sedimentos

Programa de verificação do gerenciamento da água de lastro

Programa de controle de proliferação de vetores

Programa de gerenciamento de tráfego

Programa de monitoramento da atividade pesqueira

Programa de comunicação social

Programa de educação ambiental