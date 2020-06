Portal Covid do Ministério da Saúde troca sigla de estados por “SOUEDUCAÇAOFISICA”

A atualização do Portal Covid-19 do Ministério da Saúde desta segunda-feira (15) traz uma curiosidade nos gráficos de óbitos e casos acumulados. Após identificar alguns estados por siglas, no meio aparecem sílabas que formam a palavra “SOUEDUCAÇAOFISICA” no lugar de dois estados. O erro se repete nos quatro gráficos disponíveis no portalç.

Correção

Por volta das 19h50, o Ministério atualizou o portal e corrigiu os gráficos, com a sigla correta dos estados:

Texto editado às 19h53 para inclusão da correção dos gráficos