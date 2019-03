Por que os brasileiros estão optando por fazer graduação no exterior?

Desde muito jovem, muitas pessoas têm o sonho de estudar fora do país e até mesmo morar definitivamente em outro lugar. Podendo absorver novos conhecimentos e culturas que não fazem parte do cotidiano brasileiro.

Mas este sonho, cada vez mais, tem se tornado realidade para muitos brasileiros. Segundo relatório do ICEF, divulgado em 2015, a cada ano, o número de estudantes em todo o mundo que passa fora do seu país de origem cresce em média 12%, sendo cerca de 5 milhões de pessoas. Já o Brasil foi considerado o sexto país em número de estudantes que decidem estudar fora ー em 2015, foram 34 mil.

Estes brasileiros têm optado por fazer graduação no exterior, pois estão em busca de uma formação profissional e acadêmica mais abrangente. Ou seja, as pessoas estão se adaptando ao mercado de trabalho cada vez mais globalizado e em constante mudança. Outro ponto crucial para tomar a decisão de estudar fora é a violência ー presente em muitos estados do Brasil.

Sendo assim, a procura dos brasileiros mudou. Agora, uma viagem de estudos voltada à formação profissional está em primeiro plano, sempre visando as oportunidades que podem vir no futuro.

Intercâmbio na Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Nova Zelândia, Malta, Espanha, França e África do Sul costumam ser os destinos preferidos pelos brasileiros que estão em busca de se desenvolver melhor acadêmica e culturalmente. Isto porque são países com boa qualidade de vida e que dão suporte ao estudante, fora a oportunidade de conciliar os estudos com trabalho e a taxa de câmbio da moeda estrangeira.

Além da graduação, existem diversos programas de estudos ou intercâmbios para fazer, como curso de idiomas ー com ou sem trabalho temporário ー programa de férias para jovens, trabalho voluntário, estágio profissional e também a pós-graduação, por exemplo.