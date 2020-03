Por causa do coronavírus, Italiano terá futebol com portões fechados até abril

Roma – O governo italiano decretou que todos os eventos os jogos do Campeonato Italiano até o dia 3 de abril serão disputados com portões fechados, uma das medidas tomadas no combate à propagação do coronavírus (Covid-19).

Além da primeira divisão italiana de futebol, todos os demais eventos esportivos serão afetados pela medida e deverão ser realizados com os portões fechados em território italiano durante o período.

Ontem, o duelo entre Juventus e Milan, pela segunda partida da semifinal da Copa Itália, e que seria realizado com portões fechados, foi adiado, assim como já havia acontecido com a rodada do Italiano no último fim de semana,

O decreto de ontem do governo italiano informa ainda que “todas as sociedades e clubes esportivos são obrigados a realizar as verificações apropriadas para conter o risco de propagação do vírus Covid-19 entre atletas, técnicos, dirigentes e todos os demais que participam do mesmo”, informa o decreto publicado pelo jornal italiano “Corriere dello Sport”. O ministro italiano do Esporte, Vincenzo Spadafora, declarou que a medida foi tomada “em respeito à saúde de todos”.

Antes do decreto para que todos os jogos ocorram com portões fechados, o Campeonato Italiano já havia tido seus jogos adiados devido ao coronavírus, que já causou 107 mortes e afetou mais de 2.700 pessoas no território italiano.

Fiba adia Pré-Olímpico 3×3

A Fiba (Federação Internacional de Basquete) anunciou, ontem (4), mais um adiamento de evento esportivo devido ao surto de coronavírus: o Pré-Olímpico de Basquete 3×3, que estava marcado para ocorrer de 18 a 23 de março em Bengaluru, na Índia. A Fiba não definiu ainda uma nova data para o torneio, apenas informou que mantém conversas próximas com o Comitê Olímpico Internacional em busca de uma solução. A apresentação da seleção brasileira masculina, que estava marcada para segunda-feira (9), também foi adiada até novas informações da entidade. Além do Pré-Olímpico, a entidade também adiou a Copa Asiática de basquete 3×3 e a Liga dos Campeões da África e cancelou a Copa Asiática Sub-16.