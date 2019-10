Pontuar é a meta de Léo Sanchez nas duas provas da Stock Light

Leonardo Sanchez passa suas impressões do carro para Jefferson Mendes, um dos membros do staff técnico da MRF Crédito: Vanderley Soares

Confiança é a palavra de ordem de Leonardo Sanchez para a sexta etapa da Stock Light, que será disputada neste sábado e domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, região oeste do Paraná. Pontuar nas duas provas da etapa cascavelense é a meta do piloto da equipe MRF Racing/EMS Farmacêutica/PGG/RV Imola.

Para atingir seu objetivo, Leonardo Sanchez entende que será necessário fazer um bom treino classificatório, buscando largar na melhor colocação possível do grid. Nas provas, fugir de toques e enroscos e buscar sempre ganhar posições. “Estou muito confiante em poder fazer uma boa corrida. Tenho um carinho especial por Cascavel porque é a cidade onde tive o primeiro contato com um carro da Stock Light e também por ser a sede da minha equipe, a MRF. A cidade é especial, respira automobilismo. Recebo pelas redes sociais mensagens de incentivo e palavras de carinho de muitas pessoas da cidade. Surpreendo-me com o grande número de torcedores que tenho em Cascavel e espero encontrar com muitos deles no autódromo”, completa Leonardo Sanchez.

Nas dez provas disputadas em cinco etapas, Leonardo Sanchez só não pontuou na segunda prova de Interlagos. Ele está em 18º na classificação, com 52 pontos. O líder é Guilherme Salas, com 224 pontos.