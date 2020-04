Polícia Militar e Sanepar realizam desinfecção de hospitais de Cascavel

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Militar de Cascavel em conjunto com a SESA (Secretária Estadual de Saúde) e a Sanepar trabalharam em uma grande operação de desinfecção das imediações do Hospital Universitário , referência no tratamento do novo coronavírus em Cascavel. O cumprimento da medida é baseado em decretos estaduais e federais que visam o enfrentamento ao covid-19.

Os militares estaduais foram responsáveis por orientar as pessoas, averiguar e sinalizar os locais desinfetados pela Sanepar, garantindo a segurança dos agentes mobilizados na ação. De acordo com o Oficial de Comunicação Social do 6° BPM, 2° Tenente Kaique Rocha Witkowski, o operação foi realizada sem intercorrências. “A ação se deu de maneira tranquila e a população nos arredores dos pontos de desinfecção, foi bastante solicita, colaborando com o trabalho dos profissionais. A Polícia Militar atuou de maneira conjunta com a Sanepar, garantindo a seguranca de todos os servidores”.

Para a desinfecção, a Sanepar utilizou hipoclorito de sódio diluído, um dos produtos indicados pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa). Dois caminhões foram utilizados para o tratamento de desinfecção e contou com o apoio de dois policias militares, em cada um. Durante a tarde, a Sanepar também realizou o trabalho de desinfecção na Uopeccan.