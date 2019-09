Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas no Sudoeste

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu 66 mandados judiciais, na manhã desta quinta-feira (26), sendo 34 de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão, na região Sudoeste do Estado. O objetivo da operação, batizada como “Cerco”, é desarticular uma associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas, no município de Ampére e em outras cinco cidades do Sudoeste.

Cerca de 180 policiais civis e militares realizaram buscas desde as primeiras horas do dia. Os mandados foram cumpridos, simultaneamente, nas cidades de Ampére, Pinhal de São Bento, Santa Izabel do Oeste, Barracão, Palmas e Cascavel.

As investigações iniciaram há cerca de um ano, sendo possível identificar os suspeitos e a maneira que agiam. Os investigados se dividiam em três grupos para realizar a distribuição de drogas na região.

Durante o cumprimento dos 32 mandados de busca e apreensão foram apreendidas oito armas de fogo, munições, celulares, porções de maconha, cocaína e crack. Cinco pessoas foram presas em flagrante, sendo quatro delas por tráfico de drogas e outra por posse ilegal de arma de fogo.

A operação foi batizada como “Cerco” para fazer alusão a “fechar o cerco”, no sentido de combater os pontos de tráfico de drogas. Esses pontos já haviam sido identificados na operação “The Wallen”, que ocorreu no ano de 2018.

Os investigados responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Todos eles estão presos à disposição da Justiça.