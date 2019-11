Pobreza no Brasil

Pobreza I

De acordo com o estudo SIS (Síntese de Indicadores Sociais) do IBGE, em 2018, cerca de 305 mil pessoas viviam abaixo da linha extrema da pobreza no Paraná, ou seja, tinham renda mensal inferior a R$ 145, ou R$ 4,83 por dia.

Pobreza II

Assim como no Brasil, que atingiu recorde com 13,5 milhões de brasileiros na miséria, no Paraná os números também estão crescendo. Em 2013, havia pouco mais de 163 mil pessoas vivendo nessa situação no Estado, ou seja, crescimento de 87,3% nos últimos cinco anos.

Menos “piorzinho”

Nesse mesmo período, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza apresentou queda. Nessa estatística, a renda mensal per capita é de até R$ 420, ou R$ 14 por dia. Segundo o IGBE, o percentual de pessoas vivendo na linha da pobreza caiu de 14,2% para 13,7%. Essa foi a primeira retração no índice desde 2014. Provavelmente boa parte deles engrossou a linha debaixo.